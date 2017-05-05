Москва заявила о доказательствах «провокации» при химатаке в Хан-Шейхуне

Спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев заявил журналистам, что у России есть неопровержимые доказательства того, что события в сирийском Хан-Шейхуне являются провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это чистой воды провокация со стороны лиц и структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада», — заявил чиновник.

О том, какими конкретно доказательствами располагает Москва, он не сообщил.

4 апреля сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по Хан-Шейхуну, который контролируется оппозицией.

В городе, согласно отчету Организации по запрещению химоружия, был применен зарин. В результате, по данным оппозиционеров, более 90 человек погибли, еще свыше 500 пострадали.

В ответ США нанесли удар по аэродрому, откуда, по данным американской разведки, вылетали бомбившие Хан-Шейхун самолеты.

В Москве заявляли, что химатака либо произошла из-за бомбежки складов с химоружием оппозиции, либо и вовсе была постановочной.