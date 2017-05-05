Итальянская компания опровергла подачу заявки на регистрацию в России бренда вина Dimon

Итальянская винодельческая компания Colle Massari опровергла подачу заявки на регистрацию бренда вина Dimon для его последующей продажи в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на коммерческого директора Colle Massari Маартена Лееревельда (Maarten Leereveld).

«Мы официально заявляем, что не подавали заявку на регистрацию бренда Dimon или любого другого бренда в России. На самом деле наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным выше названием», — приводит издание официальный ответ компании.

В Colle Massari назвали сообщение о подаче заявки на регистрацию бренда Dimon фейковой новостью.

Ранее в пятницу агентство «Москва» сообщило со ссылкой на копию документа, что расположенная в итальянской провинции Тоскана винодельческая компания ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Dimon. Утверждалось, что заявитель хочет иметь возможность выпускать и продавать под этим брендом вино и другие спиртные напитки, а также заниматься рекламой и иной бизнес-деятельностью.