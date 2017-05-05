Тосканская винодельня решила выпускать вино Dimon

Расположенная в итальянской провинции Тоскана винодельческая компания ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Dimon. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на копию документа.

Заявитель хочет иметь возможность выпускать и продавать под этим брендом вино и другие спиртные напитки, а также заниматься рекламой и иной бизнес-деятельностью.

Как сообщил агентству президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов, «как правило, между регистрацией бренда и выходом продукта проходит несколько лет».

«Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России», — сказал эксперт.

Винодельня ColleMassari состоит из двух хозяйств в Тоскане. Совладельцами компании являются брат и сестра Клаудио Типа и Мария Ирис.

Dimon является отсылкой к фильму-расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» о «тайной империи» российского премьера Дмитрия Медведева.

Согласно данным ФБК, чиновник через сеть некоммерческих фондов, управляемых его одногруппником, контролирует имения в России и за рубежом, в частности виноградники в Тоскане.