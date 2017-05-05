Финансовая отчетность Telegram помогла установить место жительства Дурова

Основатель соцсети «ВКонтакте», ныне продвигающий свой мессенджер Telegram Павел Дуров переехал из России в Финляндию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансовую отчетность компании Telegram Messenger LLP, которая владеет мессенджером.

В документе Дуров указан как человек, контролирующий не менее 75% компании.

Указано, что Дуров — гражданин островного государства Сент-Китс и Невис с постоянным местом жительства в Финляндии.

Павел Дуров покинул Россию в апреле 2014 года. Причиной отъезда он называл конфликт с ФСБ — по его версии, спецслужба требовала предоставить личные данные некоторых модераторов групп «ВКонтакте». Он также заявлял, что из-за этого был вынужден продать свою долю в компании.