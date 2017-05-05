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05 мая 2017, 16:48
доллар евро рубль Центробанк

Банк России поднял официальный курс евро на 1,5 рубля

Центральный Банк России
Центральный Банк России
Фото: kommersant.ru

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. Новые значения приведены на сайте регулятора.

На 6 мая курс доллара установлен на уровне 58,5382 рубля за доллар, что на 96,68 копеек выше предыдущего значения (57,5714 рубля).

Официальный курс европейской валюты повышен на 1,51 рубля до 64,2398 рубля за евро (предыдущее значение — 62,7298 рубля за евро).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,2112 рубля до 61,1039 рубля (против 59,8927 рубля днем ранее).

В свою очередь, на Московской бирже, по данным на 16:26 мск, курс доллара вырос и составил 58,5200 рубля за доллар, курс европейской валюты понизился и достиг значения 64,2550 рубля за евро.

5 мая мировые цены на нефть демонстрируют незначительный рост. По данным на 14;10 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла 48,62 доллара за баррель (+0,494%), нефти WTI — 45,59 доллара (+0,154%).

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