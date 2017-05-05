Апробация нового ЕГЭ по литературе пройдет до конца мая

В половине российских регионов — 44 из 85 — завершается «апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе», заявили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

«В мае апробация будет завершена, и специалисты ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений — ред.) подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что из нового ЕГЭ по литературе исключены задания с кратким ответом.

Также в экзамене увеличено число заданий по выбору ученика и повышены требования к объему сочинения.

«В августе на сайте ФИПИ будут размещены проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2018 года. С августа по октябрь пройдет широкое обсуждение данных проектов, и будет принято окончательное решение о переходе на новую экзаменационную модель», — заявили в Рособрнадзоре.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева сообщала, что новый ЕГЭ по литературе, скорее всего, появится в учебном году 2018/2019.