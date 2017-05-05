Сборная России по хоккею выиграла первый матч на ЧМ-2017

Первый матч российской сборной по хоккею в рамках чемпионата мира против сборной Швеции завершился победой россиян по итогам серии буллитов со счетом 1:2.

Счет открыли хозяева встречи - шведы. На 15-й минуте шайбу в ворота россиян забросил Элиас Линдхольм. На 44-й минуте шведам ответил Сергей Андронов. В овертайме счет не изменился.

Решающую шайбу в ходе серии буллитов забросил Артемий Панарин.

Российские хоккеисты играют в группе А, в которую также вошли США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. В группе B играют Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения.

По версии букмекеров, тройка лидеров чемпионата мира выглядит следующим образом: Канада (коэффициент на победу 3,00), Швеция (4,00), Россия (5,00).