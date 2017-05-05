05 мая 2017, 13:27
The Sun рассказала о нетрезвом Юнкере на саммите в Женеве
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер появился на вчерашнем саммите в Женеве в нетрезвом виде. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.
По его информации, Юнкер врезался в людей и мебель и развязно общался со своими младшими помощниками.
«Это было странное поведение, и немного неловкое для всех», — заявил источник газеты.
По его словам, «было видно, что Юнкер "набрался"».
Саммит 4 мая был посвящен урегулированию проблемы Кипра, разделенного с 1970-х годов на греческую и турецкую части.
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