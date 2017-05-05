Кадыров пообещал помощь при проверке сообщений о преследовании геев в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности властей Чечни «тесно взаимодействовать» с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и правоохранительными органами при проверке сообщений о якобы имевшем место в республике преследовании лиц нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом Кадыров в очередной раз заявил, что «в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией». По его мнению, сообщения СМИ касаются «тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе». «Мы заинтересованы в том, чтобы услышали истину. В Чечне главенствует закон. Любой, кто его нарушает, будет призван к ответственности. В этом не должно быть никаких сомнений», — цитирует агентство слова главы республики.

Ранее Рамзан Кадыров назвал публикации о преследовании геев в республике «пиар-кампанией». Он также заявил, что журналистам следует «попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом» и «встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили». Из сообщений СМИ при этом следовало, что под «продажными шайтанами» Кадыров подразумевал авторов статей о преследованиях геев в Чечне.