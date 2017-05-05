Самой богатой в Генпрокуратуре оказалась семья заместителя Чайки

Самой богатой в Генпрокуратуре РФ в 2016 году оказалась семья заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, члены семьи которой в общей сложности получили доход в более 50 млн рублей. Это следует из декларации о доходах сотрудников, опубликованных на сайте ведомства.

За год жена Карапетяна заработала более 47 млн рублей, он сам – 3,5 млн рублей. Семье также принадлежит квартира площадью 118,4 квадратных метров, четыре земельных участка общей площадью 13 тысяч квадратных метров, два жилых дома, гараж и четыре помещения. Согласно декларации, в перечень их имущества не входит автотранспорт.

Генеральный прокурор Юрий Чайка в 2016 году заработал 9,3 млн рублей, а его жена 8,2 млн рублей. Семье принадлежит автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». Другого автотранспорта не задекларировано. Сведений о доходах и имуществе совершеннолетних детей генпрокурора в декларации нет.