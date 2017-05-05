Северная Корея обвинила США в намерении убить Ким Чен Ына

Власти КНДР обвинили Центральное разведывательное управление США в разработке совместно с Южной Кореей плана ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Mirror.

По данным издания, Ким Чен Ына якобы планировалось убить при помощи биохимического оружия.

В январе 2017 года появились сообщения, что американский спецназ совместно с вооруженными силами Южной Кореи намерен создать специальное подразделение для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, если начнется война с Северной Кореей. Утверждалось, что новый спецотряд появится уже в 2017 году. В него войдут от 1 до 2 тысяч человек.

В апреле 2017 года начался новый рост напряженности в отношениях между Северной Кореей и США. 8 апреля США отправили к Корейскому полуострову группу авианосцев. 11 апреля КНДР заявила, что будет защищаться с помощью «мощного оружия». 15 апреля в Северной Корее прошел большой военный парад, посвященный 105-й годовщине с рождения Ким Ир Сена, с демонстрацией оружия. В тот же день в Южную Корею прибыл вице-президент США Майк Пенс.

16 апреля Северная Корея попыталась провести ракетное испытание, но попытка оказалась неудачной. 17 апреля северокорейское руководство заявило о том, что будет еженедельно проводить испытания, а Пенс в ответ на это посоветовал «не испытывать» американского президента Дональда Трампа.

2 мая КНДР расценила авиаучения США на Корейском полуострове как шаг к ядерной войне. 4 мая Ким Чен Ын посетил военную базу на границе с Южной Кореей. Тогда же он объявил, что рассматривает возможность атаковать Южную Корею, армия которой произвела перегруппировку.

Американские СМИ после начала обострения отношений США с Северной Кореей уже рассуждали о варианте «обезглавить» КНДР, убив Ким Чен Ына. Но, по мнению аналитиков, в этом плане слишком большие риски: в случае неудачной попытки союзница США Южная Корея могла бы оказаться под ударом.

В середине апреля Bloomberg писал, что ситуация изменилась, потому что Трамп подошел к проблеме гораздо более прямолинейно, чем его предшественники, поскольку КНДР делает успехи в приближении к своей цели – созданию межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для США. Однако, ссылаясь на экспертов, автор статьи отмечал, что военный сценарий крайне нежелателен, и США скорее следует делать ставку на смену политического режима в КНДР.