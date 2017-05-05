Мемория. Василий Кокорев

5 мая 1817 года родился Василий Кокорев, первый нефтепромышленник России.

Личное дело

Василий Александрович Кокорев (1817— 1889) родился в Солигаличе Костромской области в старообрядческой семье, которая владела небольшой солеварней. После смерти родителей Василий стал совладельцем семейного бизнеса вместе со своими дядьями. Однако в 1839 году из-за денежной реформы и введения в обращение серебряного рубля, семейный бизнес разорился. Кокорев перебрался в Санкт-Петербург и устроился помощником к одному из винных откупщиков. Довольно скоро хозяин, оценив его деловую хватку, назначил Василия управляющим над всеми своими уральскими откупами.

В России в то время существовала система отдачи производства и продажи водки на откуп в частные руки с выплатой государству определенной суммы. Для этого в каждой губернии организовывалось нечто вроде тендера. За семь лет Кокорев прекрасно освоился в откупном деле, а также придумал, как эту систему улучшить и составил записку в правительство со своими предложениями. А чтобы доказать эффективность своих идей, попросил отдать ему «неисправные» откупа с тем, чтобы на деле показать, что и убыточный откуп можно превратить в доходный. В итоге Кокорев получил откуп в Орле, по которому числилась огромная задолженность в 300 тысяч рублей и всего за два с половиной года полностью ликвидировал долг перед казной.

В основе «системы» Кокорева лежало уменьшение себестоимости продукции. Понятно, что качество продукта было соответствующее. Словосочетание «кокоревская водка» стало нарицательным в середине XIX века и означало дешевый и низкокачественный продукт.

После успеха в Орле, в 1847 году на основе проекта Кокорева было введено «Положение об акцизно-откупном комиссионерстве», а купцу правительство передало еще 16 «неисправных» откупов.

На винных откупах Кокорев довольно быстро разбогател: к началу 60-х годов его состояние, по разным оценкам, составляло от 8 до 14 млн рублей. В среде русских купцов его даже прозвали «Откупщицким царем».

Сколотив состояние на торговле алкоголем, Кокорев начал вкладывать деньги в строительство и торговлю. Создал «Закаспийское торговое товарищество», позволившее развернуть обширную торговлю со Средней Азией и Персией. В Персии с 1850 года работал созданный Кокоревым Московский торговый дом, получивший право приобретать казенное железо и медь с уральских заводов по себестоимости. В 1851 году Василий Кокорев получил звание коммерции советника.

В 1857 году участвовал в создании Русского общества пароходства и торговли, вложив в это рискованное дело огромную по тем временам сумму в 500 тысяч рублей. На следующий год присовокупил к сфере своих интересов Волжско-Каспийское пароходство, знаменитый «Кавказ и Меркурий».

Примерно в это же время Кокорев заинтересовался нефтяным делом. До 1872 года в российской нефтяной отрасли, как и в торговле алкоголем, действовала откупная система: раз в четыре года государство продавало откупщикам нефтеносные участки. А с этой системой «откупщицкий царь» Кокорев был знаком прекрасно. Он придумал, как обойти проблемы откупной системы, совместив откуп и прямое финансирование производства - и добычи, и переработки.

Построив в 1859 году в Сураханах под Баку первый в России керосиновый завод, Кокорев добывал нефть, перерабатывал ее, а продавал уже полученный дорогой керосин (он именовал его «фотонафтилем»). Сначала, однако, дело было убыточным и в 1863 году Кокорев пригласил разобраться с проблемой Дмитрия Менделеева. «Известный тогда деятель В. А. Кокорев пригласил меня съездить в Баку, где у него тогда велось дело с переделкой нефти и в год убытков менее 200 тыс. не бывало», - вспоминал впоследствии Дмитрий Иванович.

Менделеев предложил наладить круглосуточную перегонку нефти, организовать свое производство эмалированных бочек и проложить нефтепровод от завода к берегу моря для нефтеналивных морских перевозок. Все предложенные идеи, по сути - модель современной нефтяной промышленности, Кокорев реализовал на практике и уже через год получил чистый доход более чем в 200 тыс. рублей.

Кокорев также занимался и строительством железных дорог: вместе с П. И. Губониным он построил уральскую горнозаводскую дорогу, принимал участие в создании Волго-Донской железной дороги (1858), Товарищества Московско-Курской железной дороги (1871) и Общества Уральской железной дороги (1874).

В 1862-1865 годах Кокорев с размахом построил первый не только в Москве, но и в России крупнейший гостинично-складской комплекс, получивший название «Кокоревское подворье». Для этого он скупил несколько небольших участков на Софийской набережной прямо напротив Кремля, и получил разрешение на возведение четырехэтажного жилого каменного здания для гостиницы и несколько больших строений для магазинов и складов внутри участка. Протянувшийся почти до Водоотводного канала огромный многофункциональный комплекс, по сути, предвосхитил появление «гранд-отелей». Помимо собственно гостиницы, где было более 300 номеров, стоимостью от 30 копеек до 4 рублей в сутки, здесь были также торговые склады, трактир-ресторан с русской кухней, два десятка роскошных магазинов. Уже с 1883 года на Кокоревском подворье появился электрический свет. Обошлась постройка предпринимателю в огромную по тем временам сумму в несколько миллионов рублей.

В конце 1860-х годов Кокорев занялся еще и банковской деятельностью. Начал с организации Московского купеческого банка. Биограф Кокорева Скальковский писал: «До того в России, кроме ростовщиков, были только погрязшие в чиновничьей рутине отделения Государственного банка». Дело шло медленно - только на утверждение устава банка ушло два года. В 1870 году Василий Кокорев выступил инициатором создания Волжско-Камского коммерческого банка в Санкт-Петербурге, который стал не только самым крупным акционерным банком России, но и единственным петербургским банком с широкой сетью собственных филиалов в регионах. Кокорев был избран первым председателем его правления. Вплоть до 1917 года банк оставался крупнейшим по размерам капитала российским банком.

Василий Кокорев много размышлял о судьбах России. В публицистических работах, печатавшихся, главным образом, в «Русском Вестнике», а позднее в «Русском Архиве», Кокорев выдвигал свои проекты реформ. В самой известной из них - «Миллиард в тумане» - он сформулировал план выкупа крестьян на волю с помощью капитала специально созданного частного банка. Кокорев предложил освободить крестьян с землей, а помещикам выплатить за это деньги посредством кредита, выдаваемого крестьянам на 37 лет.

Над либерализмом купца многие подсмеивались, в шутку называя его «русским Лаффиттом». Однако со временем высказывания Кокорева о государственном социализме, о необходимости гласности и перестройки государственного аппарата стали раздражать власти. Московский градоначальник генерал-губернатор Закревский слал в Санкт-Петербург многочисленные депеши с просьбой «унять вредного честолюбца», устраивающего «митинги» и вмешивающегося «в дела, его сословию не подлежащие». Василия Кокорева постепенно начали отлучать от государственной кормушки. В 1863 году его лишили всех откупов, в 1870 году не дали права монопольно распоряжаться пермской солью, запретили судам созданного им пароходства ходить за границу. В результате к началу 1870-х дела Кокорева сильно пошатнулись. Ему пришлось отдать за полцены «Кокоревское подворье», распродать всю свою художественную коллекцию и бол́ьшую часть акций. В 1876 году его сместили с поста председателя совета директоров Волжско-Камского банка. По миру купец не пошел, но прежних возможностей у него уже не было.

Умер Василий Кокорев 23 апреля 1889 года от сердечного приступа. Похоронен на Малоохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Фамильное захоронение Кокоревых до сих пор сохранилось в восточном углу кладбища.

Чем знаменит

Василий Кокорев

Василий Кокорев - яркий пример выходца из «низов», который собственными силами и талантом поднялся до уровня промышленника и купца всероссийского масштаба. Основатель нефтяной промышленности в России, владелец заводов, банков, железных дорог, пароходов, знаменитый винный откупщик Кокорев не меньше прославился и как публицист, общественный деятель и благотворитель.

Считая, что «экономические успехи России зависят от скорейшего введения вольного экономического труда», Кокорев всячески продвигал идею предоставления крепостным личной свободы и общечеловеческих гражданских прав. В своей знаменитой статье «Миллиард в тумане» он предложил идею выкупа земель у помещиков и разработал проект организации такого выкупа, который должен был обойтись крестьянам в «миллиард», а точнее, в 1080 миллионов рублей. Идею отклонили, а «миллиардом в тумане» начали называть в Москве самого Василия Александровича.

Незадолго до смерти Василий Кокорев опубликовал серию статей в «Русском архиве», объединив их затем в книгу «Экономические провалы», в которой настаивал на том, что слепое копирование западноевропейских финансовых и хозяйственных форм станет губительно для России и призывал вернуться к осмыслению отечественного опыта. Будучи в большой дружбе со славянофилом Погодиным, Кокорев находился под впечатлением его идей о самобытности славян. Славянофилы же буквально молились на Кокорева, называя его «русским чудом».

«Он войдет в историю как человек "большого калибра" и "игры ума". Его в шутку всегда называли кандидатом в министры финансов. В те времена ему это не было возможно, но и без этого не только в истории Московского купечества, но и в русской истории вообще он останется яркой фигурой человека, который хорошо знал нужды России и ее народный характер, угадывал ее потребности и подчас находил нужное решение», - писал о Кокореве П. А. Бурышкин в своей книге «Москва купеческая».

О чем надо знать

Василий Кокорев был не только одним из крупнейших предпринимателей, но и известным меценатом. Многие его начинания носили некоммерческий и благотворительный характер.

Он покровительствовал художникам и устроил для них своеобразный дом творчества в Тверской губернии под Вышним Волочком, на живописном полуострове, образованном истоком реки Мсты и озером Мстино.

Владимиро-Марьинский приют художников, названный впоследствии «Академической дачей», принимал малоимущих студентов Академии художеств во время летней практики. В их распоряжение были предоставлены дом со столовой и библиотекой, хорошо оборудованная мастерская, помещения для занятий пением и музыкой. Здесь в разное время жили и работали И. Е. Репин, А. И. Куинджи, В. А. Серов, П. П. Чистяков, И. И. Бродский, А. М. Васнецов, Н. К. Рерих, И. И. Левитан, Н. П. Богданов-Бельский и др. Сейчас это Дом творчества имени И. Репина.

Кокорев был большим ценителем и собирателем живописи. Покупать произведения и русских, и иностранных художников он начал еще в начале 1850-х годов. К началу 60-х в его собрании было свыше 500 картин, из которых половина была русской школы. В собрании было 42 картины Брюллова, 23 - Айвазовского. Были там и произведения Левицкого, Боровиковского, Угрюмова, Матвеева, Кипренского, братьев Чернецовых, Тропинина, Венецианова и других.

Именно Кокорев открыл в Москве первую публичную картинную галерею. Ее официальное открытие состоялось 26 января 1862 в специально построенном для галереи здании в Трёхсвятительском переулке.

По оценкам искусствоведов, собрание Василия Кокорева отличалось цельностью и высоким художественным вкусом, при том, что нет никаких сведений, что кто-либо консультировал «просвещенного миллионщика» по вопросам живописи. По-видимому, произведения для своей коллекции он отбирал самостоятельно. Он же фактически первым стал собирать предметы русского народного прикладного искусства и можно сказать, что именно с Кокорева началось изучение народного художества в России.

Галерея Кокорева просуществовала недолго - меньше десяти лет. После его банкротства, она была распродана в розницу. Часть картин купил для своей галереи П. М. Третьяков, часть - Александр III, тогда еще наследник престола. Лучшие иностранные картины были приобретены Д.П. Боткиным.

Надо отметить, что Кокорев собирал не только картины - его библиотека насчитывала более 4 тысяч томов, которые он пожертвовал в Московскую публичную библиотеку.

Кокорев немало сделал для Москвы. В 1862 году на собственные деньги он разбил бульвар, который тянулся от Лубочного переулка до Болотной площади. Это был один из немногих общественных столичных скверов, построенных на частные средства. Бульвар, засаженный липами и вязами и ставший любимым месте прогулок москвичей, назывался Кокоревским вплоть до его ликвидации в 1930-е годы. Сейчас на его месте находится автостоянка.

Кокорев же стал главным инициатором проведения конки — конно-железной дороги, связавшей центр города с тремя вокзалами на Каланчёвской площади.

Прямая речь

Кокорев о своих заслугах в послании императору Александру III (1883 год): «В настоящее время существует в Баку более 200 заводов, ежегодно по Каспийскому морю и Волге развозится 35 миллионов пудов нефти, почти каждая изба крестьянская пользуется более удобным освещением, и множество волжских пароходов, вместо лесоистребления, отапливается нефтью, а снижение цен на нефть дало ежегодную многомиллионную экономию промышленности и казне».

Кокорев об уходе купечества в чиновники: «Не подлежит никакому сомнению верность всем известного определения, что подъем промышленности составляет главное условие народного благоденствия и силы государства. У нас этот подъем не только не заметен, но даже наоборот, видны доказательства движения назад, явно выражающиеся в упадке производительных сил. Причиной этому особая болезнь некоторых лиц коммерческого сословия, поддерживаемая, к несчастью, так сказать поблажаемая в смысле удовлетворения болезненных желаний. Эта болезнь - чинобесие. По общему мнению всех истинных патриотов и здравомыслящих людей, дезертирство из коммерческого сословия в другие сословия должно быть прекращено. Если бы стремление к переходу из купеческого сословия в чиновничество охватило собою наш фабричный округ в губерниях Московской и Владимирской, тогда бы Иваново-Вознесенск, Шуя и все Кинешмские и другие фабрики изобразили бы из себя, через несколько десятков лет, совершенные развалины»

Поэт Александр Струговщиков: «Кокорев — величайший гений русской земли».

6 фактов о Василии Кокореве

Выйдя в люди, Василий Кокорев не забыл о родном городе. В 1841 году он приспособил экономически невыгодные для получения соли скважины для медицинских целей, открыв в городе водолечебницу, существующую и поныне. Химический анализ Солигаличской минеральной воды проводил специально прибывший по просьбе Кокорева врач и химик А. П. Бородин, гораздо более известный ныне как талантливый композитор.

Когда Кокорев организовывал первую транспортировку нефти морем, то столкнулся с сопротивлением работников, опасавшихся возможных пожаров на кораблях. Чтобы развеять эти страхи, он самолично сунул горящую лучину в полный чан с нефтью. Лучина потрещала и погасла.

Перед русско-турецкой войной 1877—1878 годов Кокорев вместе с текстильными фабрикантами братьями Хлудовыми профинансировал и экипировал военную миссию генерала Черняева на Балканах. Кокорев потряс Россию размером своего участия в «военном займе», организованном правительством для нужд действующей армии, который составил фантастическую по тем временам сумму в 45 млн рублей.

Гостиница «Кокоревское подворье» работала вплоть до революции 1917 года, правда, поменяв название на «Софийское подворье». В советское время там разместились военные, достроив сверху еще три этажа. Сейчас ремонт «Кокоревского подворья» поручен компании «Моспромстрой», после чего в здание переедут чиновники из Управления делами президента.

В декабре 1857 года на торжественном рождественском банкете на 180 персон в залах Московского купеческого собрания Кокорев произнес пламенную речь против крепостного права. Он заявил, что этот позорный пережиток является «тормозом прогресса» и только оставшись без дармовой крестьянской силы дворяне начнут покупать сельскохозяйственную технику, а освободившиеся мужики смогут пополнить скудный российский рынок фабричных рабочих. Эта знаменитая рождественская речь долго ходила в списках, дошла и до крестьян. «Русский купец Василий Кокорев, которого имя сделалось у нас народным, и пронеслось теперь с его речью по всей стране», - писал Михаил Погодин. Когда крепостное право все же отменили, в крестьянской среде долго ходили слухи, что император Александр II тут ни при чём, а выкупили их у царя и дворян Кокорев с друзьями — купцами Алексеевыми и Солдатенковым.

Вместо речей на похоронах Кокорева в качестве своеобразного завещания прочли отрывки из его книги «Экономические провалы»: «Пора государственной мысли перестать блуждать вне своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами Отечества, засорять насильными пересадками на родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать в своих людях свою силу».

Материалы о Василии Кокореве

Сказ о первом русском нефтепромышленнике

Москва купеческая. Бурышкин П. А.

Кокоревское подворье

Экономические провалы. Кокорев В.

Статья о Василии Кокореве в Википедии