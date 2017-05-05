СКР опроверг существование доклада о «группах смерти»

Следственный комитет России (СКР) опроверг информацию издания РБК о подготовке доклада, в котором говорилось о связи подростковых самоубийств с «суицидальными пабликами». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СКР также назвали ложными статистические данные, о которых ранее писало издание, и отвергли предположения о конфликте между ведомствами.

4 мая РБК опубликовало материал, в котором говорилось о якобы подготовленном в СКР докладе по вопросам склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания. Его подлинность журналистам подтвердил член научно-консультативного совета при СКР Иван Соловьев.

В материале отмечалось, что с 2015 года число самоубийств среди подростков «существенно увеличилось». Так, в 2016 году с собой покончили 720 детей, в то время как в 2015 году — 504 ребенка.