Рядом с военной базой во Франции задержан подозреваемый в подготовке теракта

Подозрительный мужчина был задержан в ночь на пятницу рядом с военно-воздушной базой Эврё на севере от Парижа (регион Нормандия). Об этом сообщает агентство AFP.

34-летний мужчина был задержан в ночь на пятницу, 5 мая. Его автомобиль был замечен охраной базы около полуночи. Владелец покинул машину, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся, то был задержан прибывшими по вызову полицейскими.

При обыске у мужчины было обнаружено оружие и патроны к нему, а также флэшка, на которую был записан текст с идеями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Также у него были найдены несколько черных знамен ИГ небольшого размера.

По данным источника агентства, задержанный является французом, который ранее служил во французских вооруженных силах. За ним некоторое время велось наблюдение в связи с его «исламистской радикализацией». В настоящее время следствие выясняет, собирался ли задержанный совершить террористический акт или только готовился к нему.

Как сообщили агентству близкие к следствию источники, антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры взяло расследование этого инцидента под особый контроль, так как задержание подозреваемого произошло за два дня до второго тура президентских выборов во Франции.