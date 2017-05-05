Минобороны объяснило полеты Ту-95 и Су-35 над Аляской

Министерство обороны России прокомментировало сообщения об обнаружении российских военных самолетов над Аляской.

Ведомство пояснило, что новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне, в ходе которых пилоты выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.

Полеты носили плановый характер и проводились в соответствии с международными правовыми нормами, подчеркнули в Минобороны.

Ранее СМИ сообщили, что 4 мая два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 подлетели к берегам Аляски. Для их сопровождения США подняли в воздух два истребителя F-22.

При этом источники западных СМИ подчеркивали, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не были вооружены.