Оператор «Платона» отказался создавать систему контроля веса и габаритов

Оператор системы «Платон» — «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) — объявил об отзыве заявки на участие в создании сети автоматического весогабаритного контроля грузовиков. Об этом «Ведомостям» участник совещания по новой системе в Минтрансе.

Автоматическая система весогабаритного контроля должна дополнить стационарные контрольные пункты.

Она представляет собой рамки фото- и видеофиксации и весы, вмонтированные непосредственно в дорогу.

В настоящее время эту систему развивает Росавтодор, большинство из существующих 25 пунктов контроля работает в тестовом режиме.

Осенью 2016 года в Росавтодоре провели исследование, показавшее экономическую эффективность объединения системы весогабаритного контроля с рамками «Платона».

В январе компания РТИТС подала в правительство заявку на концессию.

В апреле первый замминистра транспорта Евгений Дитрих отмечал, что скорее всего заявка РТИТС будет доработана.