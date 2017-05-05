Генпрокуратура проверит законность покупки «Почтой России» двух самолетов

Генпрокуратура России требует возбудить уголовное дело в отношении руководства «Почты России» из-за закупки прошлым летом двух самолетов Ту-204 для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии прокуроров, самолеты были сданы «Почтой» в аренду авиакомпании, которая загружает посылками лишь 15% багажного отделения. Остальные грузы — это отправления коммерческих фирм, которым пересылка обходится в десять раз дешевле, нежели «Почте России», оплачивающей содержание авиапарка.

В самой «Поте России», сообщает ТАСС, опровергли доводы Генпрокуратуры.

Там сообщили, что в начале года прокуратура направила в компанию запрос на обоснование необходимости закупки двух Ту-204.

«На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ», — сказали в пресс-службе.

По данным почтового оператора, с декабря 2016 года по март 2017-го самолеты компании перевезли 831,7 тонны почтовых отправлений и 1815,2 тонны коммерческих грузов.

Таким образом, почтовых отправлений было около трети (31%), остальные посылки были от коммерческих фирм.