США предложили проверять порты Приморья из-за санкций против КНДР

Палата Представителей Конгресса США приняла законопроект о введении новых санкций против КНДР, сообщает Associated Press.

Законопроект запрещает находиться в американских водах и в портах США судам КНДР и стран, которые нарушают резолюции Совбеза ООН против этой страны. В случае принятия закона не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу, а затем ежегодно в течение пяти лет президент США должен будет представлять Конгрессу доклад об иностранных морских портах и аэропортах, нарушающих санкции против КНДР.

В документе особо оговорено, что в отношении портов России, Сирии, Ирана и Китая должны содержаться «конкретные выводы». Подразумеваются порты Владивостока и Находки в Приморье и порте Ванино Хабаровского края, а также сирийские порты в Латакии и Тартусе, международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране и два порта в Китае.

Если законопроект пройдет всю законотворческую процедуру, американские таможенники и пограничники получат право досматривать грузы на суднах, которые прошли порты, неоднократно нарушившие санкции ООН против КНДР, а также грузы на суднах и в самолетах, которые в течение 365 дней побывали в портах и аэропортах Северной Кореи. Ввоз в США грузов, произведенных с использованием «рабского труда в КНДР», будет запрещен.