Миллионы лет назад Амазония была морем

Добыты новые доказательства того, что на месте амазонских лесов миллионы лет назад существовало обширное море.

Наличие крупного внутреннего водоема на месте нынешней Амазонии не вызывает возражений большинства ученых. Однако последние десятилетия между ними не прекращается дискуссия, было ли это большое пресное озеро, образовавшееся в результате стока рек, или же там существовало настоящее море, которое возникло после прорыва на равнину вод Карибского моря. «Морская гипотеза» возникла после того, как в 1990-е годы в некоторых амазонских отложениях были обнаружены остатки морских микроорганизмов.

Над проверкой этого предположения работали ученые во главе с Карлосом Хамарильо (Carlos Jaramillo), палеонтологом из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме. Ученые исследовали два керна длиной по 600 метров. Один из них был получен в ходе бурения при поисках нефти в восточной части Колумбии, другой добыт еще в 1980-е годы в северо-восточной Бразилии, в ходе создания «Геологического обзора Бразилии».

Ученые просмотрели слой за слоем отложения в обоих кернах. Хотя в большинстве случаев им попадались сухопутные организмы, два тонких слоя содержали остатки морских существ. Причем, помимо планктона, палеонтологи нашли зуб акулы и останки рака-богомола. Находки убедили Хамарильо, который ранее поддерживал «речную гипотезу», что воды Карибского моря как минимум дважды прорывались в Амазонию, 1 и 14 миллионов лет назад. Оба раза продолжительность существования «Амазонского моря» была сравнительно невелика. По бразильскому керну она продолжалась 200 тысяч и 400 тысяч лет, по колумбийскому, полученному в районе, находящемся ближе к морю, 900 тысяч и 3,7 миллиона лет.

Ряд коллег высоко оценил добытые Хамарильо и другими учеными доказательства. Но скептики сохраняют свои позиции. Они не сомневаются во временном затоплении Колумбии, но по поводу бразильских образцов отмечают, что сходные виды планктона можно встретить в древних отложениях некоторых озер Европы. Хамарильо, чтобы сделать окончательные выводы, попытается измерить содержание различных изотопов кислорода в раковинах, чтобы установить, образовались ли они в пресной или соленой воде. Также сторонники «речной» и «морской гипотезы» едины в желании добыть побольше новых кернов из разных районов Амазонии, чтобы описать геологическую историю региона в подробностях.

Работа Карлоса Хамарильо и его коллег опубликована в журнале Science Advances.