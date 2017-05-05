Выявлен ответственный за цирроз печени белок

Международный коллектив ученых обнаружил, что белок интерферон лямбда-3 (IFN-λ3) вызывает замещение ткани печени соединительной тканью, то есть несет ответственность за возникновение цирроза печени. Открытие позволит разработать новые методы лечения заболевания.

При циррозе нормальные клетки печени (гепатоциты) превращаются в соединительную ткань. На печени возникают рубцы, она увеличивается в размерах, повышается давление в кровеносных сосудах печени. Изменения ткани печени при циррозе необратимы, и единственным действенным методом лечения может служить только трансплантация печени. Болезнь часто начинается вследствие вирусных гепатитов или алкоголизма (алкогольный цирроз).

Группа под руководством профессора Джейкоба Джорджа (Jacob George) и доктора Мохаммеда Эслама (Mohammed Eslam) из Вестмидского института медицинских исследований в Сиднее однозначно установила, что вариации в белке IFN-λ3 отвечают за повреждение тканей в печени. Ранее исследователи уже установили, что генетические варианты, связанные с циррозом печени, локализуются на девятнадцатой хромосоме, между генами белков IFN-λ3 и IFN-λ4. В нынешней работе были проанализированы геномы и образцы печени у 2000 пациентов с гепатитом C. Ученые установили, что после повреждения печени увеличиваются миграция иммунных клеток из крови в печени и секреция IFN-λ3, что усугубляет поражение органа. Степень этого иммунного ответа определяется генетическими характеристиками.

«Этот значительный результат поможет предсказать риск заболевания печени для отдельных лиц и позволит заранее принять меры и изменить их образ жизни, - говорит профессор Джейкоб Джордж. - Мы разработали на основе наших результатов диагностический инструмент, который позволит всем врачам предсказать риск цирроза печени».

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.