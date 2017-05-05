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05 мая 2017, 18:33
психология

Сильные выражения делают человека сильнее

Wikimedia Commons

Эксперимент, проведенный в Кильском университете, подтвердил, что ругательства увеличивают силу человека при выполнении физических упражнений. Эффект не столь велик, но проявляется вполне отчетливо.

Об эксперименте рассказал психолог Ричард Стивенс (Richard Stephens) на конференции Британского психологического общества в Брайтоне. В нем участвовало две группы людей. Первую составляли 29 человек в возрасте около 21 года. Их попросили позаниматься на велотренажере. Во второй группе было 52 два человека возрастом примерно 19 лет. Они должны были сжимать кистевой эспандер с присоединенным ему динамометром. Часть испытуемых попросили во время выполнения упражнений ругаться. Выбор ругательств был предоставлен самим участникам. Им было предложено использовать те слова, которые они произнесли бы, ударившись головой. Другие участники должны были произносить нейтральные слова, которые подходили бы для описания стола, например, «деревянный» или «коричневый». Все участники во время теста использовали одно и то же слово, причем не выкрикивали его, а повторяли ровным тоном.

В результате ругательства помогли развить на велотренажере мощность в среднем на 24 ватт больше, а люди, которые произносили ругательства, работая с эспандером, «выжали» в среднем больше на 2,1 килограмма.

Эксперимент был не первым исследованием Ричарда Стивенса, посвященным физиологическим эффектам ругани. Ранее ученый установил, что ругательства повышают способность людей переносить боль.

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