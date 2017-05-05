Путин поручил оценить эффективность борьбы с запрещенной информацией в интернете

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам прошедшего 3 апреля медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, главе Роскомнадзора Александру Жарову совместно с генеральным прокурором Юрием Чайкой и с привлечением ОНФ поручено проанализировать «эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации».

Кроме того они должны будут представить свои предложения по совершенствованию законодательства в этой области.

Совместный доклад должен быть оформлен до 1 июля.