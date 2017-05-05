Путин обсудит с МВД и генпрокурором ситуацию с геями в СКФО

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит ситуацию с соблюдением прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на Северном Кавказе с генпрокурором России Юрием Чайкой и министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, сообщает РИА Новости.

Это первый комментарий главы государства на данную тему.

В разговоре с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой Путин сказал: «Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации».

Президент отметил, что надеется на отклик и поддержку со стороны МВД и Генпрокуратуры.