Путин допустил подачу Россией заявки на Олимпиаду-2028

Владимир Путин допустил подачу Россией заявки на проведение летней Олимпиады 2028 года. Об этом говорится в опубликованных агентством Associated Press письменных ответах президента России на вопросы британского журналиста Дэвида Миллера, автора книги «Официальная история Олимпийских игр и МОК».

По словам Путина, Игры способна принять не только Москва, но также Санкт-Петербург, Сочи и, возможно, Казань. Российский лидер подчеркнул, что он пока не делает никаких официальных заявлений и при этом напомнил, что в 2014 году в Сочи уже успешно прошла зимняя Олимпиада.

Президент России призвал не примешивать политику к спорту, а также в очередной раз подчеркнул, что страна планомерно борется с допингом. Владимир Путин при этом подчеркнул, в России никогда не было и не будет поддерживаемой государством системы допинга.

В конце апреля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что его организация приняла приглашение Международного олимпийского комитета участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). При этом он выразил надежду на то, что сборная России будет представлена во всех дисциплинах зимней Олимпиады 2018 года.