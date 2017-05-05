Россия ужесточит контроль авиапассажиров из Белоруссии

Россия введет пограничный контроль в отношении граждан третьих стран, прибывающих из Белоруссии или улетающих в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

С 15 мая все рейсы между странами будут переведены в международные сектора аэропортов.

Как подчеркивается, новые правила не коснутся российских и белорусских пассажиров. Единственным изменением для них в данном случае станет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет в соседнюю страну. Григорий Рапота также заметил, что отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал принятое Москвой решение о введении пограничного контроля на авиарейсах логичным и ожидаемым. Он пояснил, это связано с введением Белоруссией в начале февраля пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств при пересечении границы в аэропорту Минска.

В свою очередь, официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Игорь Ляшук заявил, что его ведомство не намерено осуществлять пограничный контроль на авиарейсах с Россией. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Белоруссией.