Росавиация оставила предупреждение о запрете чартеров в Анталью

Росавиация отменила предупреждение о возможном запрете чартеров для всех турецикх курортов кроме Антальи. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний.

«Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи», — сообщил сотрудник авиакомпании.

Предупреждение о возможном запрете чартерных рейсов в Турцию Росавиация разослала авиакомпаниям в начале апреля.

3 мая вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Росавиация отзовет это предупреждение.

«Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения [конституционного] референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано», — сказал он.