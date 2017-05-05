«Роснефть» подтвердила в первом квартале свою финансовую стабильность

В пятницу «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность за I квартал 2017 года, из которой следует, что на фоне непростой внешней конъюнктуры компания продолжает уверенно демонстрировать положительный свободный денежный поток (за отчетный период он составил 89 млрд руб., или $1,4 млрд, увеличившись более чем втрое) и эффективно реализует синергетический потенциал от интеграции активов «Башнефти».

Так, за первые три месяца года чистая прибыль «Роснефти» в рублевом выражении увеличилась на 75% по сравнению с I кварталом 2016 года и составила 21 млрд рублей. При этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, по итогам I квартала 2017 года составила 13 млрд руб. (+8,3% к скорректированной чистой прибыли I квартала 2016 года) «при значительном негативном влиянии курсовых разниц от укрепления курса рубля», отмечают в пресс-службе «Роснефти».

Уровень операционной прибыли в долларовом выражении до учета амортизации компании удалось сохранить практически неизменным по сравнению с концом прошлого года – $5,7 миллиарда. При негативном влиянии завершения большого налогового маневра это стало возможным в том числе за счет сокращения удельных операционных затрат почти на 7% (до 168 руб./б.н.э.) и уже упомянутой реализации синергетического потенциала от интеграции новых активов. В свою очередь, за счет сдерживания роста операционных затрат существенно ниже уровня инфляции и эффективного контроля над административными расходами показатель EBITDA вырос на 22% в рублевом выражении и на 54% — в долларовом, оставаясь одним из самых высоких в отрасли.

Выручка «Роснефти» в I квартале текущего года составила 1 410 млрд руб. ($24,8 млрд). «Некоторое снижение доходов в рублевом эквиваленте по сравнению с IV кв. 2016 г. было обусловлено значительным укреплением курса рубля, а также снижением объемов экспорта нефти при действующих внешних ограничениях, — поясняют в компании. — В долларовом выражении выручка увеличилась на 2,9% по отношению к IV кв. 2016г., а при сравнении с I кв. 2016 г. — более чем в 1,5 раза».

Что касается долговой нагрузки, то она сохраняется на комфортном для «Роснефти» уровне: по состоянию на I квартал 2017 г. соотношение чистого долга к EBITDA практически не изменилось и составило 1,56х в долларовом выражении.

«Компания продолжает эффективное взаимодействие с правительством РФ по выработке инвестиционных стимулов и механизмов для реализации полного потенциала своей ресурсной базы, а также в вопросах обеспечения устойчивой финансовой модели развития нефтеперерабатывающего бизнеса, — приводятся в сообщении слова главы «Роснефти» Игоря Сечина. — Даже с учетом стратегических приобретений, синергетический потенциал которых будет полностью реализован уже в краткосрочной перспективе, Компания продолжает сохранять консервативные уровни финансовой задолженности и устойчиво генерировать денежный поток».