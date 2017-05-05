Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила голливудскому актеру Стивену Сигалу въезд на Украину. Об этом сообщает издание «Апостроф».
«Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда на Украину указанному лицу сроком на пять лет», — говорится в сообщении СБУ.
В ведомства пояснили, что запрет был установлен на основе действий актера, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. О чем именно идет речь, в сообщении СБУ не уточнили.
В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Составители списка обвинили его в посещении Крыма в 2014 и 2015 годах без разрешения киевских властей.
В ноябре 2016 года Стивен Cигал получил российское гражданство.