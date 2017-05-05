Пентагон признал нанесение удара по мечети в Сирии

Представители Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США признали, что удар в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое являлось частью мечети, нанесли 16 марта американские военные, сообщает CNN.

Жертвами удара стали 42 человека, преимущественно мирные жители. При этом в Пентагоне тогда заявили, что целью удара было здание, в котором собрались члены террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

Однако источники CNN рассказали, что это здание принадлежало мечети, а такие постройки, как и школы и больницы, входят в список объектов, не подлежащих удару, для исключения из которого требуется специальная процедура.

Данных о том, было ли подвергшееся удару здание исключено из списка объектов, не подлежащих бомбежке, нет.