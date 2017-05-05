В Таджикистане отказались от «Бессмертного полка» из-за исламских ценностей

Акция «Бессмертный полк» противоречит исламским ценностям, поэтому она не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию дня Победы в Таджикистане, говорится в специальном заявлении, распространенном государственным агентством Таджикистана «Ховар».

В сообщении отмечается: ««Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям».

Еще одной причиной отказа от проведения акции называют боевые действия на границе Таджикистана и Афганистана, которые «не позволяют проводить дополнительные акции».

Акция «Бессмертный полк» (шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне) 9 мая проводится во многих городах России, а также некоторых странах бывшего СССР.

Впервые акция прошла в Томске в 2012 году. В этом году «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15 странах, более чем в 1100 населенных пунктах (95% из них находятся в России), уточняет ТАСС.