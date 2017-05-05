Будущих журналистов обяжут обладать физической подготовкой

Министерство образования и науки РФ разработало проекты федеральных стандартов для обучения журналистов на уровне бакалавра и магистра. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

По задумке министерства, бакалавры по специальности «журналистика» очной формы обучения должны учиться 4 года, а магистры — 2 года. Выпускники бакалавриата получат право работать в СМИ, а выпускники магистратуры — право преподавать в вузах.

При этом бакалавры и магистры должны обладать определенными универсальными компетенциями. К их числу относится умение критически мыслить, «воспринимать межкультурное разнообразие общества», а также «управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни».

Кроме того, будущие журналисты должны уметь «поддерживать должный уровень физической подготовленности» и «безопасные условия жизнедеятельности».

Предложенные ведомством стандарты также устанавливают требования к преподавателям по специальности «журналистика». Не менее 70% преподавателей магистратуры должны иметь ученую степень (бакалавриат — 60%), а 10% педагогов должны быть действующими журналистами (для бакалавров — 5%).