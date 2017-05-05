Трутнев предложил США заниматься своими делами вместо портов России

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал сообщения о том, что США намерены проверять приморские порты на предмет соблюдения санкций в отношении Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

Напомним, Палата Представителей Конгресса США приняла законопроект о введении новых санкций против КНДР, который запрещает находиться в американских водах и в портах США судам КНДР и стран, которые нарушают резолюции Совбеза ООН против этой страны. В документе особо оговорено, что в отношении портов России, Сирии, Ирана и Китая должны содержаться «конкретные выводы». Подразумеваются, в том числе, порты Владивостока и Находки в Приморье и порте Ванино Хабаровского края.

Трутнев отметил: «Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что документ «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов». Сенатор отметил, что такой сценарий фактически означает объявление войны, и выразил надежду, что он никогда не будет реализован.