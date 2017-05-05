У Навального пожаловались на выселение штабов в городах России

Глава штаба блогера и политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил о выселении штабов в нескольких городах России, включая Москву. Об этом Волков 5 мая написал в своем Facebook.

По его словам, в Москве собственники помещения в одностороннем порядке расторгли договор аренды со штабом в пятницу и потребовали съехать уже на следующий день.

Всего, как сообщил Волков, за неделю договоры на аренду помещений, в которых располагались штабы Навального, были расторгнуты собственниками в шести городах. Среди них — Владимир, Волгоград, Вологда, Владивосток. «Есть гипотеза, что пошли по алфавиту просто. Но есть еще Краснодар», — отметил он. «Это показатель того, что идет централизованная кампания», — добавил Волков.

Он также уточнил, что среди причин расторжения собственники называют угрозы возбуждения уголовного дела, давление и проведенные обыски.

В свою очередь, в интервью РБК Леонид Волков рассказал, что предвыборный штаб Алексея Навального в Москве располагался в здании бизнес-центра «Омега Плаза», где также находится офис основанного политиком Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Компания "Эверест Эссет Менеджмент" уведомила нас о желании расторгнуть договор. Причины никакие не были названы. Мы планируем найти новое помещение в этом же бизнес-центре — "Омега Плаза"» — заявил он.