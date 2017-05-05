Путин предложил установить День волонтера 5 декабря

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера 5 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».

Владимир Путин также поручил рассмотреть вопрос о проведении в России Года гражданской активности и волонтерства. Кроме того, федеральному правительству совместно с администрацией президента надлежит представить предложения по созданию единого федерального интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров.

Летом 2013 года в Госдуму был повторно внесен разработанный в Совете Федерации проект закона о волонтерстве, в марте того же года получивший отрицательную резолюцию правительства и отправленный на доработку.

В «мягком» варианте закона оговорено, что волонтерской работой можно заниматься и без регистрации. Тем волонтерам, которые пожелают зарегистрироваться, авторы законопроекта предлагают выдать «электронную карту добровольца», на которой будет зафиксирован статус и опыт держателя.