Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии

Российские военные с 1 мая прекратили применение авиации в Сирии в рамках подписанного Меморандум о зонах деэскалации в этой арабской республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского.

«С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом», — цитирует агентство слова Рудского.

По его словам, после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации российская авиагруппа в Сирии сосредоточит усилия на деблокировании города Дейр-эз-Зора и поддержке наступления на восток от города Пальмира.

«Установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований», — пояснил Рудской.

Он также добавил, что основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование Дейр эз-Зора, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков. Также запланировано освобождение северо-восточных районов провинции Алеппо вдоль реки Евфрат.

4 мая представители России, Турции и Ирана подписали в казахстанской Астане меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности). В четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.