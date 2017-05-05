У террористов в Сирии нашли приборы ночного видения с электроникой из России

Военные специалисты, исследовавшие в Сирии оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, российские военные специалисты и сотрудники спецслужб начали изучать вооружение террористов с первых дней участия ВКС РФ в сирийском конфликте с целью выяснить, как оружие из десятков стран мира оказывается у террористов. Поскольку снайперский огонь стал причиной гибели минимум четверых россиян, отдельное внимание эксперты уделили снайперским винтовкам.

В ходе изучения оружия террористов выяснилось, пишет «Коммерсантъ», что террористы используют самые разнообразные снайперские винтовки, в том числе состоящие на вооружении армий стран НАТО – такие, например, как американская Remington MSR или австрийская Steyr Mannlicher SSG 08. Вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, в том числе ночного видения. Приборы третьего поколения изготавливаются в США и России. Другие страны не могут позволить себе их производство, поскольку оно является дорогостоящим и опасным.

Один из экспертов рассказал: «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях». При этом неизвестно, как данные приборы попали в зону боевых действий в Сирии. По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые ПНВ или комплектующие для них из России поставляются официально.

Официальных данных о возбуждении уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов нет. По факту обнаружения в Сирии ЭОП российского производства уголовное дело пока не возбуждено, в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия, пишет «Коммерсантъ».