Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat

Роскомнадзор добавил в список запрещенных сайт китайского мессенджера WeChat. По словам пользователей, опрошенных VC.ru, доступ к самому мессенджеру также ограничен.

Как следует из записи на сайте Роскомнадзора, домен Wechat.com попал в реестр 4 мая 2017 года. Ограничения предполагают блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов мессенджера.

В качестве основания для внесения в список Роскомнадзор называет неисполнение сервисом требований законодательства, согласно которым «организатор распространения информации в сети интернет» должен хранить все данные россиян на территории РФ и предоставлять их по запросу спецслужб.

Ранее Роскомнадзор уже блокировал несколько малораспространенных в России мессенджеров, а также онлайн-рацию Zello, которая использовалась протестующими дальнобойщиками.