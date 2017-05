WikiLeaks рассекретил технологию слежки ЦРУ за офисными работниками

Сайт WikiLeaks обнародовал новую часть конфиденциальных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7. Об этом сообщается на сайте и в твиттере проекта.

RELEASE: CIA '#Archimedes' system for exfiltration and browser hijacking. Includes manuals and binary signatures. https://t.co/XWr33GMGDN pic.twitter.com/TEyhABJvbO