WikiLeaks рассекретил технологию слежки ЦРУ за офисными работниками

Сайт WikiLeaks обнародовал новую часть конфиденциальных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7. Об этом сообщается на сайте и в твиттере проекта.

Новая порция файлов раскрывает технологию ЦРУ под названием «Архимед» (Archimedes), которая позволяет совершать кибератаки в рамках локальных сетей (LAN). С помощью этой вредоносной программы спецслужбы могут получить контроль над одним из компьютеров, входящих в LAN, и через него отслеживать траффик с другого ПК.

7 марта портал WikiLeaks обнародовал другую часть секретных документов ЦРУ, содержащих руководство по пользованию специальным инструментом «Плачущий ангел». Около девяти тысяч документов касался хакерской деятельности, которую американская разведка могла проводить «из другого государства». После этого в ЦРУ начали искать информатора скандального интернет-ресурса: под подозрение попали несколько сотен человек.