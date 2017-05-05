Минэкономразвития призвало доработать реализацию «пакета Яровой»

Министерство экономического развития подготовило отрицательное заключение на проект постановления по реализации «пакета Яровой», доработанный Минкомсвязью.

Как пишет «Коммерсантъ», правительственное постановление должно регламентировать порядок, сроки и объемы хранения информации сотовыми операторами и интернет-провайдерами.

Минэкономразвития (МЭР) предлагает коллегам доработать постановление с учетом замечаний Российского союза промышленников и предпринимателей, а также «Вымпелкома».

В МЭР отмечают, что реализация «пакета Яровой» может потребовать новых средств, не учтенных Минкомсвязью.

Также ни в самом пакете, ни в предложениях Минкомсвязи не определен термин «содержание электронных сообщений», что, по мнению МЭР, может привести к «расширительному толкованию норм» и риску нарушения россиян на тайну переписки и частной жизни, закрепленному Конституцией.

Кроме того, отмечают в министерстве, в Минкомсвязи установлен максимально возможный срок хранения электронных сообщений — шесть месяцев. При этом нет уточнений по объемам хранящейся информации.

Поэтому, согласно заключению, «на субъекты предпринимательской и иной деятельности накладываются дорогостоящие, а в ряде случаев невыполнимые требования, которые несут в себе риск прекращения деятельности любой компании в сфере информационных технологий».

С 1 июля 2018 года «пакет Яровой» обязывает интернет-компании и сотовых операторов хранить все сообщения пользователя, включая текст, голос и видео, до шести месяцев.