На Болотной площади задержали семерых пикетчиков

На Болотной площади в Москве задержали семь человек. Об этом сообщается на сайте проекта «ОВД-Инфо».

Отмечается, что задержанные стояли с плакатами в поддержку фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих.

Ранее полиция оценила число участников согласованной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова в годовщину событий на Болотной площади в одну тысячу человек. По информации МВД, акция прошла без нарушений порядка.

В декабре 2015 года фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому на Болотной площади 6 мая 2013 года. Непомнящих получил срок за удар полицейского зонтиком. Весной 2016 года Мосгорсуд подтвердил законность приговора Ивану Непомнящихю