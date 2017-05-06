Charlie Hebdo нарисовал пуделя-Макрона и бульдога-Ле Пен

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на участников второго тура выборов президента страны Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона. Картинка появилась на сайте издания в разделе «Рисунок дня».

Лидер движения «Вперед!» нарисован в образе пуделя, который говорит: «Марин, на место!» За ним бежит французский бульдог с лицом бывшего руководителя «Национального фронта». «Гав?», — отвечает бульдог пуделю. Рисунок сопровождает надпись: «Макрон в Елисейском дворце».

Это не первое изображение еженедельника на тему выборов во Франции. 25 апреля Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену Бриджит, которая говорит супругу: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

Ранее первая полоса еженедельника, вопреки обыкновению, вышла без рисунков, только с надписью на черном фоне: «Второй тур: действительно ли вам нужны рисунки?» Внутри газеты был помещен рисунок, на котором девушка в купальнике крутит «колесо фортуны», названное художником «колесом несчастья»: семь ячеек содержат имя кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и только одна — имя экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона.