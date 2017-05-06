На заморских территориях Франции начался второй тур президентских выборов

Решающий второй тур президентских выборов 6 мая начался на заморских территориях Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Первые избирательные участки открылись на островах Сен-Пьере и Микелоне, где проживают около 5 тысяч избирателей.

Чуть позже к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии. Помимо этого, 6 мая проголосуют сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.

На европейской территории Франции избирательные участки откроются 7 мая. Во втором туре выборов за кресло президента Пятой республики поспорят лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон и лидера «Национального фронта» (после первого тура временно приостановила членство и заявила, что выступает как независимый кандидат) Марин Ле Пен.

В состоявшихся накануне второго тура президентских выборов телевизионных дебатах победу одержал Эммануэль Макрон.