Путин и Медведев поздравили Владимира Этуша с 95-летием

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР и РСФСР, худрука Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с 95-летием.

«Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Также Этуша поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«С Вами в этот день — сердца миллионов зрителей, которые искренне любят Вас. Ведь Вы — совершенно особенный артист, в котором гармонично сочетаются редкий драматический и комедийный талант, неподдельная искренность, эмоциональность и обаяние», — отмечается в поздравительной телеграмме на сайте кабмина.