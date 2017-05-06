Cпасатели эвакуировали 17 детей из горящей высотки‍ в Москве

Спасатели эвакуировали 70 человек, в том числе 17 детей, из загоревшегося жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в твиттере столичного МЧС.

По уточнённой информации эвакуировано 77 человек, из них 17 детей. Все переданы для осмотра скорой, к сожалению есть пострадавшие. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 мая 2017 г.

Пожар возник в 23:37 пятницы по адресу: улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в считанные минуты, после чего началась эвакуация жильцов дома.

Изначально пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На сайте столичного МЧС указано, что в 00:16 ранг пожара был снижен до второго. В горящем доме была отключена подача электроэнергии.

«Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 01:18 пожар был ликвидирован. Проводится тактическое вентилирование лестничных маршей», — говорится в сообщении МЧС.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 39 единиц пожарно-спасательной техники и 140 человек личного состава. На место происшествия выезжал начальник столичного главка МЧС.

По информации агентства «Интерфакс», возгорание произошло на минус 1-м этаже. Сообщается, что в подвале дома загорелся кабель. По кабельной шахте пожар распространился на все этажи дома. Вентиляционные короба здания выходят на верхние этажи, откуда шел черный дым.

Собеседник агенства уточнил, что горело 35-этажное здание жилищного комплекса «Дирижабль» на улице Профсоюзная.