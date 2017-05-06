Число пострадавших при пожаре в высотке в Москве превысило 30 человек

В результате пожара в высотном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали более 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.

11 человек, среди которых двое детей, были госпитализированы. Двадцати пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. «Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей», — уточнили медики. По уточненным данным Главного управления МЧС по Москве, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 155 человек.

Ранее в МЧС сообщили о том, что спасатели эвакуировали 70 человек, в том числе 17 детей, из загоревшегося жилого дома на юго-западе столицы. В ведомстве отмечали, что в результате пожара есть пострадавшие.

Пожар в 40-этажном здании жилищного комплекса «Дирижабль» на улице Профсоюзная возник в 23:37 пятницы. В подвальном этаже здания загорелся кабель, после чего по кабельной шахте пожар распространился на все этажи дома. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в считанные минуты, после чего началась эвакуация жильцов дома. В 01:18 субботы пожар был ликвидирован.