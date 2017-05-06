СМИ узнали о советах бывшему советнику Трампа не контактировать с послом РФ

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был предупрежден об опасности контактов с российским послом Сергеем Кисляком. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По данным издания, высокопоставленные представители переходной команды Дональда Трампа «за несколько недель до декабрьского телефонного разговора [между Флинном и Кисляком, - прим. ред]» предупреждали советника об опасности подобных контактов. Так, на встрече в конце ноября Флинну было сказано, что за разговорами российского посла «почти наверняка следят американские разведывательные службы».

Источники также отметили, что представители Трампа получили по запросу у администрации экс-президента США Барака Обамы секретное досье ЦРУ на Сергея Кисляка, чтобы Флинн смог лучше разобраться в действиях российского посла. «Однако, неизвестно, читал ли Флинн этот документ», — подчеркнули чиновники.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника по нацбезопасности США 14 февраля после обвинений в тайных контактах с Сергеем Кисляком. В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC прокомментировал сообщения о готовности экс-советника президента США Майкла Флинна дать показания о вмешательстве России во внутреннюю американскую политику в обмен на иммунитет от преследования. На вопрос, опасается ли Песков, что Флинн может рассказать американскому Конгрессу по поводу России, представитель Кремля ответил отрицательно.