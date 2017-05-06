РФ и США подтвердили готовность возобновить договоренность о полетах над Сирией

Военные России и США подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Выполнение меморандума было обсуждено начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и председателем американского комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

«В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая сего года в Астане, о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии. Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ и "Джебхат-ан-Нусры" (в РФ эти организации признаны террористическими и запрещены, - прим. ред)), — цитирует агентство сообщение Минобороны.

7 апреля США произвели ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийских правительственных войск в Хомсе, мотивировав это химической атакой в Идлибе, которую Белый дом считает следствием приказа президента Сирии Башара Асада. После этого Россия решила приостановить действие заключенного с США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

26 апреля в Минобороны заявили, что Военно-космические силы России (ВКС) из-за сокращения количества террористических формирований в Сирии вывели почти половину своей авиагруппировки с базы «Хмеймим».