Строители Керченского моста помогли поднять с дна истребитель времен войны

Со дна Керченского пролива подняли американский истребитель времен Второй мировой войны Р-40 Kittyhawk («Киттихок»). В операции по его транспортировке на берег приняла участие техника, задействованная при строительстве моста в Крым. Об этом сообщается на сайте инфоцентра «Крымский мост».

Самолет был обнаружен поисковиками на дне Керченского пролива, в 6 км от берега. Предположительно, он был сбит немецкой зенитной артиллерией во время Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году. Вероятно, пилот пытался довести самолет до берега, однако ему это не удалось, и он посадил машину на водную поверхность. «Самолет не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму. Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил», — рассказал руководитель поисковой экспедиции «Большой десант — 2017» Александр Елкин.

Для того чтобы поднять самолет весом около 3,5 тонн со дна моря, за помощью поисковики обратились к строителям Крымского моста. Со стройки к месту, где был обнаружен самолет, направили плавучий кран, который и помог поднять истребитель на поверхность. Поисковики отмечают, что у самолета сохранился не только фюзеляж, но вооружение в виде шести пулеметов «Браунинг», приборная доска, двигатель, а также кресло пилота.

На сайте «Крымского моста» также опубликовано видео подъема истребителя со дна Керченского пролива: