Кличко торжественно открыл в Киеве инновационный туалет

Мэр Киева Виталий Кличко в присутствии журналистов лично проверил работу нового автоматического туалета в центре города. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По замыслу разработчиков, инновационная кабинка должна работать без участия собирающего деньги контроллера — посетитель опускает одну гривну в приемное устройство и получает право на вход. Однако, как отмечает телеканал, назвать туалет автоматическим пока можно лишь с натяжкой: рядом с уборной стоит девушка-консультант, которая объясняет желающим, как воспользоваться новинкой.

Пока космические корабли бороздят просторы вселенной, Кличко торжественно открыл... туалет. Автоматический! pic.twitter.com/efvq0PVori — Юлия Витязева (@Vityzeva) 6 мая 2017 г.

Ранее мэр украинской столицы признал, что городскому хозяйству не удалось отремонтировать все дороги и здания к международному музыкальному конкурсу «Евровидение», который в этом году будет проходить в украинской столице. Однако он отметил, что в Киеве были установлены мусорные баки европейского образца.