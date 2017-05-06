В Коми завели дело на забросавших яйцами храм подростков

В республике Коми в городе Сосногорск подростки забросали местный храм яйцами. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Как выяснили полицейские, 16-летней девушке и ее 14-летнему приятелю «нечем было заняться и они начали кидать яйца в местный храм». В результате их действий была разбита часть оконных стекол.

Подростков заметил сторож, который вызвал священнослужителя. Мужчина задержал хулиганов и сдал их полицейским. Позже на школьников было заведено дело о вандализме.

Ранее в Кемеровской области пользователи обнаружили в соцсетях фотографию, на которой девушка прикуривает от свечей в церкви. Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области, следователи проверяют этот снимок. «В рамках проверки будет установлено, действительно ли женщина является жительницей Кемеровской области, принадлежит ли ей фотография», — говорится на сайте.